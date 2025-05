Consegnati i lavori per l’illuminazione della circonvallazione a Pedalino

Comiso – Consegnati oggi i lavori per l’illuminazione della circonvallazione a Pedalino e aperto uno sbocco sulla stessa per l’accesso immediato dei residenti di via Basento. “Completiamo un’opera pubblica così come avevamo promesso”. Ad annunciarlo sono l’assessore ai lavori pubblici, Roberto Cassibba, e il sindaco, Maria Rita Schembari.

” La circonvallazione a Pedalino, per l’esattezza via XXV aprile, è stata consegnata alla comunità Pedalinense nel 2023 – spiega Cassibba -. In quell’occasione avevo preso un impegno con i residenti che era quello di provvedere all’illuminazione di tutto il tratto. E siccome metto sempre l’onestà intellettuale e politica al primo posto – ancora l’assessore – non ho potuto mantenere subito la promessa poichè la somma disponibile non è risultata sufficiente. Ora, con un progetto in house a cura dell’architetto Mustaccio e un finanziamento di 200 mila euro con Cassa depositi e prestiti, possiamo dare seguito all’impegno preso a Pedalino e proprio martedì sono stati consegnati i lavori. Con la stessa somma – aggiunge Cassibba – abbiamo anche realizzato uno sbocco da via Basento sulla stessa circonvallazione, mettendo in condizione i residenti della via e non, di raggiungere brevemente la circonvallazione. Si tratta di uno sbocco di cui si è sempre parlato, ma che nessuno in precedenza aveva nè progettato, nè ovviamente realizzato. Parliamo dunque di due importanti progetti a beneficio della frazione di Pedalino dove, tra l’altro, sono previsti altri interventi importanti non appena saranno espletate le procedure dei bandi. Il tutto – conclude Roberto Cassibba – scaturisce da una programmazione seria, ideata e posta in essere perchè, senza programmazione, si da la sensazione di navigare a vista, senza alcuna visione e alcuna prospettiva”.

” Non posso che apprezzare e condividere tutto ciò che viene realizzato, e in questo caso nella frazione di Pedalino – aggiunge il sindaco Schembari – perchè denota l’interesse di questa Amministrazione per la città e per la frazione di Pedalino dove, sin dalla prima amministrazione Schembari, l’impegno è stato costante e continuo. Ci basti ricordare – conclude Maria Rita Schembari – la realizzazione del Cimitero che la comunità attendeva da più di 40 anni e che oggi risulta essere tra i 13 Cimiteri Italiani realizzati secondo i più moderni standard e requisiti”.

