Per il quinto anno di fila le spiagge di Modica sono Bandiera Blu!

Modica – Per il quinto anno di fila, gli arenili di Marina di Modica e di Maganuco, si fregiano di questo importante riconoscimento che premia la bellezza delle nostre spiagge ed il rispetto per il nostro litorale. Anche in questo 2025, gli arenili di Modica sono stati protagonisti della cerimonia dove la Foundation for Environmental Education ha assegnato a 246 comuni marittimi italiani -14 in Sicilia- le bandiere simbolo della qualità ambientale della propria costa. La Bandiera Blu è un obiettivo della nostra Amministrazione – hanno dichiarato il Sindaco, Maria Monisteri e l’Assessore alle Politiche ambientali, Samuele Cannizzaro. Continueremo a lavorare per mantenere l’osservanza dei 33 criteri di qualità ambientale e di servizi per i bagnanti che sono necessari all’ottenimento di questo prestigioso riconoscimento”.

