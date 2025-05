Con Leone XIV la chiesa riprende il dialogo con il popolo ebraico

foto: Shutterstock

«Confidando nell’assistenza dell’Onnipotente, mi impegno a continuare e a rafforzare il dialogo e la cooperazione della Chiesa con il popolo ebraico nello spirito della dichiarazione Nostra Aetate del Concilio Vaticano secondo».

Lo scrive papa Leone XIV, in un messaggio inviato ai leader dell’ebraismo italiano nell’imminenza della cerimonia del suo insediamento in programma domenica prossima in piazza San Pietro. Il messaggio è stato accolto «con soddisfazione e gratitudine» dalla Comunità ebraica di Roma, che ha annunciato la partecipazione del proprio rabbino capo Riccardo Di Segni all’evento. Anche l’Ucei sarà presente.

«Siamo profondamente commossi che papa Leone XIV, così presto nel suo pontificato, abbia ribadito il suo impegno per le relazioni cattolico-ebraiche», ha dichiarato il rabbino Noam Marans, direttore degli affari interreligiosi dell’American Jewish Committee. In una recente intervista con Pagine Ebraiche, quando papa Francesco era ancora in vita, Marans aveva parlato di crisi “profonda” nelle relazioni con la Santa Sede, ma anche dell’importanza di tenere aperto il canale del dialogo. Anche nello spirito della Nostra Aetate, di cui cadrà a fine ottobre il 60esimo anniversario.

