Monterosso Almo. Il Partito Democratico celebra il congresso cittadino

Monterosso Almo – Il Partito Democratico si prepara a vivere un momento cruciale della sua vita politica locale con la celebrazione del congresso cittadino che si terrà il prossimo 17 maggio presso lo storico Palazzo Cocuzza. L’appuntamento segna un passaggio decisivo per il rinnovamento del Circolo e la definizione di un nuovo indirizzo politico, con riflessi importanti sia sul piano generale che amministrativo.

Al centro del congresso vi sarà l’elezione del nuovo segretario di circolo. La proposta unanime è ricaduta su una figura giovane e preparata, l’insegnante Giusy Roccuzzo, che incarna le istanze di rinnovamento generazionale e di apertura alla società civile. Insieme alla nuova segretaria, sarà eletto un direttivo fortemente rinnovato, espressione di una volontà condivisa di rilancio dell’azione politica sul territorio. Durante l’assemblea congressuale si procederà inoltre alla votazione dei candidati alla segreteria regionale e provinciale del partito. Il circolo cittadino sosterrà convintamente le candidature di Barbagallo per la segreteria regionale e di Curciullo per quella provinciale, figure di esperienza e visione strategica. Il congresso rappresenta un momento di svolta anche per il riconoscimento del lavoro svolto in questi mesi dal circolo locale. Grazie all’impegno costante e alla riorganizzazione interna, il circolo ha ottenuto una significativa rappresentanza all’interno degli organi superiori del partito. Sono stati infatti designati tre componenti alla direzione provinciale: Elena Dibenedetto, Simona Giaquinta e Giuseppe Barresi. Inoltre, Gaetano Dibenedetto entra a far parte della direzione regionale, a conferma del peso politico crescente del circolo a livello sovralocale. Il congresso cittadino del Partito Democratico si preannuncia dunque come un evento di grande rilevanza, destinato a segnare l’inizio di una nuova fase politica a Monterosso, fondata su partecipazione e rinnovamento .

