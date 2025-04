Siracusa: orrore e sevizie ai danni di un anziano, 5 minorenni in comunità

Una vicenda agghiacciante scuote Siracusa, dove cinque diciassettenni sono accusati di aver reso la vita di un anziano un vero e proprio inferno per diversi mesi. Secondo le indagini della Polizia di Stato, i giovani si sarebbero introdotti ripetutamente, durante la notte, nell’abitazione dell’uomo, sottoponendolo a sevizie e umiliazioni di inaudita crudeltà.

Le accuse nei confronti dei cinque minorenni, destinatari di un’ordinanza di collocamento in comunità emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale per i minorenni di Catania, sono pesantissime: atti persecutori, violazione di domicilio e danneggiamento aggravato in concorso.

L’incubo per l’anziano sarebbe iniziato nel gennaio del 2024, data del primo intervento degli agenti delle volanti presso la sua abitazione. L’uomo avrebbe raccontato di essere vittima, da circa sei mesi, di continue vessazioni da parte di un gruppo di giovani che avevano eletto la sua casa come luogo di ritrovo notturno.

Le modalità delle presunte violenze rivelano una sconcertante escalation di brutalità. I ragazzi avrebbero manomesso la porta d’ingresso per entrare indisturbati e avrebbero filmato le loro azioni, immortalando le umiliazioni inflitte all’anziano. Tra queste, l’avergli abbassato i pantaloni e rasato completamente i capelli con un rasoio elettrico. Non contenti, avrebbero danneggiato l’abitazione e dato fuoco ai suoi effetti personali.

Le sevizie non si sarebbero limitate a questo. Il gruppo di minorenni sarebbe rimasto in casa dell’anziano fino a tarda notte, costringendolo a consumare sostanze stupefacenti fino a farlo stare male e obbligandolo a dormire su una sedia. In un’occasione, avrebbero persino allagato l’abitazione e appiccato il fuoco a quattro sacchi dell’immondizia.

Le indagini della squadra mobile di Siracusa, attraverso l’analisi dei dispositivi elettronici dei diciassettenni, avrebbero fornito riscontri significativi alle drammatiche dichiarazioni della vittima. Gli indagati sono stati trasferiti in cinque diverse comunità minorili dislocate in Sicilia, in attesa degli sviluppi giudiziari di questa inquietante vicenda.