Ispica, prevenzione della violenza di genere, la Polizia incontra gli studenti

Continuano gli incontri tra la Polizia di Stato e gli studenti degli istituti scolastici della provincia, per discutere di legalità, affrontando le criticità più importanti ed attuali che riguardano la nostra società.

In questa occasione, il tema affrontato presso l’ ” Antico Mercato” di Ispica (RG) con gli studenti dell’Istituto Superiore “G. Curcio” di Ispica e dell’Istituto Superiore “ G. La Pira” di Pozzallo è stato quello della violenza di genere, problema di drammatica attualità.

In apertura Rosalba Capaccio, già Commissario Capo della Polizia di Stato, ha presentato l’evento e le sue finalità strettamente legate ai temi della cultura della prevenzione per la tutela della legalità.

Il Questore della provincia di Ragusa, Marco Giambra, nel saluto alle autorità civili, militari ed al pubblico presente, ha evidenziato l’importanza della promozione della cultura della prevenzione presso i giovani, anche nelle vicende che riguardano il delicato argomento oggetto dell’incontro, e la necessità di fornire loro gli strumenti di conoscenza del fenomeno.

In rappresentanza del Sindaco di Ispica, l’Assessore Marco Bonura ha manifestato un sentito apprezzamento per l’iniziativa della Questura in merito al rilevante tema che riguarda da vicino anche gli studenti e le loro famiglie.

Sono intervenuti anche il neo Presidente del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Maria Rita Schembari, il Direttore Generale dell’ASP di Ragusa, Giuseppe Drago e rappresentanze delle forze di polizia.

E’ seguito poi un dibattito, in cui il Commissario Capo Eva Carpintieri, Dirigente del Commissariato di P.S. di Comiso, Alessia Floriddia Vice Prefetto della locale Prefettura Omaria Di Rosa psicologa dell’ASP di Ragusa e l’Avv. Rosanna Caudullo del Centro Antiviolenza “Donne al Sud, hanno trattato il tema della giornata per gli aspetti di competenza, anche interagendo con gli studenti che hanno posto loro diverse domande.

Coinvolgente poi la lettura da parte di Manuel Gianni, alunno dell’Istututo Comprensivo Padre Pio di Pietralcina di Ispica, del monologo “ I fimmini? su cosi inutili” di Giuseppe Raffa.

Presente in sala anche Erica Sciortino, presidente dell’associazione “Sikelia” che ha ancora una volta sapientemente curato l’allestimento scenografico dell’evento.

Hanno animato l’evento con momenti musicali i DJ, Gianluca Venerando in arte Venex, Simone Sampietro e il sassofonista Andrea Di Tommasi, i quali si sono esibiti sul palco in una particolare performance contenente messaggi positivi sul rispetto e sull’importanza di pesare le parole nel rapporto con gli altri, invitando i ragazzi a contrastare la violenza di genere.

Salva