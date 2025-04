Julian Assange in Vaticano ai funerali di Papa Francesco

A sorpresa il giornalista australiano Julian Assange si è recato in Piazza San Pietro in Vaticano per rendere omaggio a Papa Francesco. Sui social la moglie Stella ha postato su via della Conciliazione, con la Basilica sullo sfondo, una foto del fondatore di WikiLeaks e dei loro due figli.

“Ora Giuliano è libero, siamo tutti venuti a Roma per esprimere la gratitudine della nostra famiglia per il sostegno del Papa durante la persecuzione di Giuliano, ha detto.

“Io e i nostri figli abbiamo avuto l’onore di incontrare Papa Francesco nel giugno 2023 per discutere su come liberare Julian dalla prigione di Belmarsh. Francesco scrisse a Giuliano in prigione e gli propose persino di concedergli asilo in Vaticano, ha aggiunto” Stella.

