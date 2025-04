Comiso. Raccolta della carta anticipata, Bellassai denuncia cumuli di materiale sparsi

Comiso – Quali sono le motivazioni che hanno indotto l’amministrazione comunale di Comiso ad anticipare la data della raccolta della carta dal 26 al 24 aprile? E’ questa una delle richieste contenute nell’interrogazione urgente che il capogruppo Pd al Consiglio comunale, Gigi Bellassai, ha trasmesso oggi al sindaco e all’assessore all’Ambiente. Ma che cosa è accaduto? “Questa modifica – chiarisce Bellassai – non è stata adeguatamente e tempestivamente comunicata alla cittadinanza, se non in modo parziale e confuso. Alla luce di ciò, numerosi cittadini hanno esposto carta e cartone lungo la pubblica via nella data originariamente prevista, ossia il 26 aprile, cioè oggi, creando situazioni diffuse di degrado urbano, con cumuli di materiale sparsi lungo le strade. L’anticipo della raccolta, peraltro in prossimità di giornate festive, avrebbe richiesto una organizzazione particolarmente attenta e una comunicazione capillare e inequivocabile, attraverso tutti i canali disponibili (sito istituzionale, social network, comunicati stampa, affissioni, avvisi porta a porta, etc.). Dobbiamo chiarire, altresì, che l’accumulo di carta e cartone per strada per diverse ore o giorni rappresenta un rischio sia igienico-sanitario che di ordine pubblico, oltre a offrire una pessima immagine del paese ai cittadini e ai visitatori”. Nell’interrogazione, dunque, Bellassai chiede di sapere “quando sia stata assunta la decisione di anticipare la raccolta e con quali modalità sono stati informati gli operatori incaricati, quali strumenti e mezzi di comunicazione sono stati utilizzati per avvisare la cittadinanza della variazione (specificando canali, modalità e tempistiche)”. E, ancora, Bellassai chiede di sapere “se si intenda riconoscere formalmente le problematiche che si sono verificate, le responsabilità interne o esterne e se siano già state avviate le verifiche del caso” e “quali azioni correttive si intendano mettere in atto per evitare in futuro simili disservizi, sia in termini di organizzazione logistica che di informazione capillare ai cittadini”.

