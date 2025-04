Grazia e Giorgio, a braccetto per i 105 anni. Modicani di ferro!

A “braccetto” insieme al traguardo dei 105 anni. I due modicani Grazia Fidone e Giorgio Pisana hanno tagliato insieme l’invidiabile record delle 105 candeline sulle rispettive torte. Pur essendo un compleanno “importante” e ancora oggi piuttosto raro da festeggiare, il dato che rende forse unico il loro caso in Italia è che i due ultracentenari sono nati entrambi a Modica a distanza di pochissime ore. Cosa sarà successo a Modica tra il 21 e il 23 aprile del 1920? Probabilmente qualcosa di speciale visto il lungo percorso compiuto dalla signora Grazia e dal signor Giorgio che non si sono mai incontrati. Come due rette parallele hanno effettuato il loro cammino senza mai intersecarsi nonostante in comune abbiano la data di nascita e le rispettive famiglie che li vogliono bene e li coccolano. Oggi vivono nelle rispettive abitazioni, a Modica Sorda la signora Fidone, a Modica Alta il signor Pisana. Una vita dedicata alla famiglia con sei figli da crescere per Grazia Fidone, un’altra trascorsa in mezzo alla natura, tra i campi e i suoi adorati animali per il Giorgio Pisana che di figli ne ha tre. Quest’ultimo è anche uno degli ultimi testimoni oculari dei famosi moti del “Non si parte” che scombussolarono la città di Modica la mattina del 15 dicembre del 1944. Anche grazie ai suoi racconti è stato possibile ricostruire una storia troppo spesso dimenticata dai più. Tutta la redazione di RTM augura il meglio a queste due straordinarie testimonianze di longevità, attaccamento alla vita e amore familiare incondizionato.

Salva