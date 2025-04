Rotatoria “Caitina” a Modica, Spadaro all’attacco: “Ombre e ritardi inaccettabili, l’Amministrazione chiarisca”

Modica – Non si placano le polemiche intorno alla realizzazione della Rotatoria “Caitina” e della bretella di collegamento con lo Stadio Comunale. Il Consigliere Comunale Giovanni Spadaro torna a farsi sentire con un’interrogazione urgente, la quarta presentata sull’argomento, denunciando la persistente mancanza di risposte da parte dell’Amministrazione comunale ai suoi precedenti quesiti del 12 marzo 2024, 13 maggio 2024 e 29 novembre 2024.

Il progetto, che originariamente prevedeva una spesa di € 584.222,18 suddivisa in tre lotti, è ora al centro di una serie di interrogativi sollevati dal consigliere di opposizione. A destare particolare preoccupazione sono i tre ingenti impegni di spesa deliberati a fine 2023 per perizie di variante e assestamento: ben 140.000 euro ciascuno per le determine n. 3416/23 e 3417/23, e ulteriori 270.000 europer la determina n. 3418/23.

Dall’analisi della documentazione, Spadaro ha evidenziato come le perizie di variante e suppletiva relative alle determine n. 3416/23 e n. 3418/23 prevedano spese rispettivamente di 68.558,54 euro e 66.945,94 euro. Tuttavia, l’accesso agli atti ha rivelato una anomalia significativa: solo due delle tre perizie di variante risultano essere state redatte.

“La mancanza di documentazione relativa alla perizia con impegno di spesa n. 3417/23, per un importo di 140 mila euro, desta profonde perplessità sulla reale destinazione di questi fondi,” ha dichiarato con fermezza il Consigliere Spadaro.

Le domande poste all’Amministrazione sono incalzanti e toccano nervi scoperti del progetto:

A quanto ammonta l’importo della perizia “fantasma” (n. 3417/23)?

Gli importi delle perizie coprono lavori da fare, pagamenti per opere già realizzate o in corso? E se i lavori sono sospesi per le varianti, perché non esiste un provvedimento formale di sospensione?

Sono state realizzate le due vasche di raccolta acque piovane e i disoleatori prescritti dal Corpo Forestale?

Perché le perizie di variante emergono a un anno dall’inaugurazione dell’opera?

È legittimo includere in variante opere essenziali per la sicurezza, come caditoie, guardrail e delimitazioni stradali, che avrebbero dovuto essere previste nel progetto iniziale?

L’illuminazione della rotatoria, prevista nel progetto originario, verrà mai realizzata?

Spadaro ha inoltre chiesto chiarimenti sul costo complessivo definitivo dell’opera.

A rendere il quadro ancora più complesso, si aggiunge la notizia del decreto ingiuntivo n. 1592025, per un importo di 207.018,56 euro oltre interessi e spese legali, ottenuto dalla ditta AlmaGroup, una delle appaltatrici. Il consigliere comunale ha chiesto di sapere se tale decreto si riferisce a lavori del progetto iniziale o a quelli derivanti dalle contestate perizie di variante.

“La cittadinanza merita risposte chiare e immediate su questa vicenda che presenta troppi lati oscuri,” ha tuonato Spadaro, auspicando una discussione urgente in Consiglio Comunale. Il consigliere ha infine avvertito che, in caso di ulteriore silenzio da parte dell’Amministrazione, non esiterà a rivolgersi alle autorità competenti per tutelare gli interessi della collettività. La vicenda della Rotatoria “Caitina” si configura sempre più come un potenziale “caso” politico-amministrativo che rischia di pesare sulle casse comunali e sulla sicurezza dei cittadini modicani.

