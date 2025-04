Modica piange Giovanni Giuseppe Garofalo: il visionario pioniere del Polo Commerciale

Modica è in lutto per la scomparsa di un altro storico e illuminato imprenditore: Giovanni Giuseppe Garofalo si è spento all’età di 92 anni. Il suo nome è indissolubilmente legato alla nascita e allo sviluppo del fiorente Polo Commerciale di Via della Costituzione.

Era il lontano 1970 quando Giovanni Giuseppe, insieme al fratello, intuì il potenziale di quell’area allora periferica. Acquistarono un terreno e lì fondarono la loro azienda, Edilizia Garofalo, una realtà che ancora oggi prospera, guidata con passione dai figli.

La lungimiranza dei fratelli Garofalo aprì la strada ad altri audaci investitori. Poco dopo, furono Carmelo ed Enzo Carpentieri a credere nelle prospettive di quella zona, contribuendo a trasformarla nel cuore pulsante del commercio modicano.

Un aneddoto significativo racconta la determinazione di Giovanni Giuseppe. Inizialmente, sembra che i fratelli Garofalo, la cui madre gestiva un negozio di materiali edili in Via Marchesa Tedeschi, avessero puntato su un terreno in Contrada Piano Ceci. Tuttavia, Giovanni Giuseppe, con una visione acuta del futuro, si convinse che quell’area non avesse le potenzialità sperate. Nonostante la perdita della caparra versata, riuscì a persuadere il fratello a dirottare la loro attenzione su quella che sarebbe poi diventata la Strada Statale 115, dimostrando un’intuizione imprenditoriale fuori dal comune.

La città di Modica si prepara a dare l’ultimo saluto a questo pioniere. I funerali di Giovanni Giuseppe Garofalo si terranno lunedì 21 aprile alle ore 10:00 nella Basilica Madonna delle Grazie. La sua eredità di visione e intraprendenza continuerà a vivere nel tessuto economico e sociale della comunità modicana.

