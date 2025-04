Modica si prepara per la suggestiva Festa della Madonna Vasa Vasa: Corso Umberto chiuso per l’emozionante “Bacio”

Domenica di Pasqua a Modica significa, come da tradizione, celebrare con profonda devozione e vibrante folklore la festa della Madonna Vasa Vasa. Un appuntamento imperdibile che attira ogni anno fedeli e numerosi turisti desiderosi di assistere a questo rito unico e toccante.

Anche quest’anno, per consentire lo svolgimento delle processioni della Madonna e del Cristo Risorto in un clima di festa e sicurezza, il corso Umberto I sarà interdetto al traffico veicolare dalle ore 10:00 fino alla mezzanotte, come stabilito da apposita ordinanza comunale. Il culmine della giornata sarà, come sempre, il commovente “bacio” di mezzogiorno in piazza Monumento, proprio di fronte al municipio, un momento di grande intensità emotiva che simboleggia la gioia della Resurrezione e l’incontro tra Madre e Figlio.

Al fine di arrecare il minor disagio possibile ai residenti, è stato previsto un intervallo di tempo, dalle ore 13:30 alle ore 16:30, durante il quale sarà consentito il transito veicolare lungo tutto il corso Umberto I e nelle vie limitrofe per raggiungere le proprie abitazioni.

Il programma della festa per la domenica di Pasqua è ricco di momenti significativi:

Ore 8:45: Uscita della Madonna vestita a lutto dai quartieri Catena e Santa Margherita, un preludio carico di attesa al gioioso incontro.

Ore 10:00: Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta dal Reverendo Parroco Canonico Antonio Maria Forgione. Al termine della messa, seguirà l'uscita dei simulacri del Cristo Risorto e della Madonna Vasa Vasa, pronti per le rispettive processioni.

Ore 12:00: L'atteso e suggestivo incontro tra il Cristo Risorto e la Madonna Vasa Vasa in Piazza Monumento, il celebre "bacio" che scioglie il lutto della Vergine nella gioia della Resurrezione.

Ore 19:00: Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta dal Reverendo Monsignor Ignazio Petriglieri, Vicario Generale della Diocesi di Noto. Al termine della funzione religiosa, si snoderà la tradizionale processione serale che accompagnerà i due amati simulacri fino alla Basilica Santuario Madonna delle Grazie, concludendo così una giornata di profonda spiritualità e sentita partecipazione popolare.

Modica si appresta a vivere un’altra intensa domenica di Pasqua, all’insegna della tradizione e della fede, con la speranza di un clima mite che possa esaltare ancora di più la bellezza di questa antica e sentita celebrazione.

