Incendio devasta la zona boschiva di Giarratana: fiamme minacciano abitazioni

Giarratana – Un vasto incendio ha colpito la zona boschiva del territorio di Giarratana, in provincia di Ragusa, destando forte preoccupazione tra i residenti. Le fiamme, alimentate da un vento sostenuto, si sono rapidamente propagate in contrada Gianlupo, un’area particolarmente impervia che sta rendendo estremamente difficoltose le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco.

Per contrastare l’avanzata del rogo, è stato necessario l’intervento di un elicottero, impegnato in lanci d’acqua mirati sulle aree più critiche. In supporto alle squadre a terra, è giunto anche il gruppo Alfa della protezione civile di Chiaramonte Gulfi, il cui contributo si sta rivelando prezioso per contenere l’emergenza.

La situazione è resa ancora più delicata dal fatto che le fiamme si sono pericolosamente avvicinate ad alcune abitazioni. Fortunatamente, grazie al tempestivo intervento dei pompieri, si è riusciti, almeno per il momento, ad evitare conseguenze peggiori per le strutture residenziali.

Tuttavia, l’incendio ha già causato danni significativi all’ambiente circostante. Secondo le prime stime, sono andati distrutti diversi pascoli e vaste zone arboree, tra cui anche terreni coltivati a ulivi e carrubi. Le immagini di repertorio testimoniano la ricchezza della vegetazione che ora è minacciata dalla furia del fuoco.

Le operazioni di spegnimento proseguono senza sosta, con l’obiettivo primario di circoscrivere al più presto il fronte del fuoco e mettere in sicurezza l’area. Resta alta l’attenzione delle autorità locali e della protezione civile, che monitorano costantemente l’evoluzione della situazione e si preparano ad affrontare eventuali ulteriori criticità. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. (foto repertorio)

