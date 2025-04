Israele: riservisti e veterani chiedono il cessate il fuoco

Secondo la televisione pubblica Kan, più di 250 ex agenti del Mossad chiedono al governo israeliano di fermare i bombardamenti su Gaza e di impegnarsi per la liberazione degli ostaggi. Lo hanno chiesto attraverso un comunicato tre ex direttori dell’Istituto di intelligence e operazioni speciali del Mossad, Danny Yatom, Efraim Halevy e Tamir Pardo, insieme a 250 veterani israeliani, chiedendo di fermare la guerra a Gaza, avvertendo che l’attuale strategia militare non fa altro che aggravare la crisi umanitaria e di sicurezza. Il comunicato, supportato anche da più di 100 piloti riservisti e medici militari, sottolinea che l’estensione del conflitto è dovuto a interessi politici, non a esigenze strategiche, mentre gli ostaggi rimangono pericolosamente nelle mani di Hamas. Da parte sua, Netanyahu ha risposto, chiamando «estremisti» coloro che chiedono una soluzione negoziata, nel tentativo di mettere a tacere i disordini all’interno dello stesso apparato di sicurezza israeliano. Alle proteste si sono uniti anche 1.600 paracadutisti in pensione, impegnati a chiedere al premier di dare priorità agli scambi dei prigionieri e di cessare gli attacchi che sono già costati migliaia di vittime da ambo le parti. Pressioni in crescita anche tra le unità d’élite, dove più di 170 diplomati del programma Talpiot, legati all’intelligence militare, hanno sostenuto l’appello, che evidenzia la frattura all’interno dell’esercito. Adesso, dopo un anno e mezzo dall’inizio dell’offensiva, la società israeliana si trova di fronte a un dilemma storico, tra il persistere nella spirale della guerra, o la ricerca di una soluzione politica da parte del governo.

Salva