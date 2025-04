Minaccia di sparare a chiunque gli venisse a tiro, e si barrica in casa con la madre

Favara – Tanta paura a Favara, dove un 55enne, in forte stato di agitazione, dopo avere minacciato l’anziana madre, si è barricato in casa, minacciando di sparare dal balcone L’intervento dei carabinieri, ha consentito di mettere in salvo la mamma dell’esagitato. L’uomo, con problemi psichici, dal balcone della sua abitazione, da quanto si è appreso, avrebbe sparato a casaccio, forse con una pistola giocattolo ma che comunque ha creato panico tra gli abitanti della zona. Per evitare possibili conseguenze, i militari, hanno cinturato l’intero quartiere. Dopo svariati tentativi d’interlocuzione, è stato hanno deciso di fere irruzioni, riuscendo a prendere in consegna l’uomo, che in quel momento si trovava in stato confusionale.

Salva