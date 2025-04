Il Sindaco di Modica Maria Monisteri entra nella Giunta del CONI Sicilia

Una ventata di orgoglio investe Modica e l’intero territorio ibleo con la notizia della prestigiosa nomina del Sindaco della città della Contea, Maria Monisteri, nella nuova giunta del Comitato Regionale del CONI Sicilia. L’annuncio ufficiale ha suscitato entusiasmo e plauso, confermando l’impegno costante del primo cittadino per la promozione dello sport e rappresentando un significativo riconoscimento istituzionale per l’area ragusana nel panorama sportivo isolano.

L’ingresso di Maria Monisteri nella giunta del CONI Sicilia, al fianco di figure di spicco dello sport regionale, non è solo un attestato della sua dedizione verso le discipline sportive e i loro valori educativi e sociali, ma anche un’opportunità straordinaria per dare voce alle esigenze e alle potenzialità del territorio ibleo in seno all’organismo sportivo più importante della regione.

Questa nomina rappresenta un ponte fondamentale tra l’amministrazione comunale di Modica e il CONI Sicilia, aprendo nuove prospettive di collaborazione per lo sviluppo di progetti sportivi, l’organizzazione di eventi di rilievo e il sostegno alle associazioni e agli atleti locali. Si tratta di un’occasione unica per valorizzare le eccellenze sportive del territorio, promuovere l’attività fisica tra i giovani e incentivare uno stile di vita sano e attivo nella comunità.

La presenza di un rappresentante di alto livello come il Sindaco Monisteri nella giunta del CONI Sicilia è un segnaleTangibile dell’attenzione che l’ente riserva alle realtà locali e alla loro importanza nel tessuto sportivo regionale. Per Modica e per i comuni limitrofi, questa nomina si traduce in una maggiore visibilità e in un potenziale accesso a risorse e opportunità che potranno contribuire in maniera significativa alla crescita e al rafforzamento del movimento sportivo locale.

Non resta che esprimere le più vive congratulazioni al Sindaco Maria Monisteri per questo prestigioso incarico, auspicando un proficuo lavoro all’interno della giunta del CONI Sicilia e la realizzazione di iniziative che portino ulteriore lustro a Modica e a tutto il meraviglioso territorio ibleo. Questa nomina è una vittoria per l’intero comprensorio, un segnale di riconoscimento che premia l’impegno e la passione per lo sport che anima questa terra ricca di storia e di talenti.

