Ragusa Calcio contro Locri, mister Erra: “Solo tutti insieme possiamo raggiungere risultati importanti”

La città di Ragusa si prepara all’incontro calcistico di domani pomeriggio e ha dimostrato in questi giorni l’attaccamento alla squadra azzurra con striscioni di incoraggiamento e di presenza per il match di domani, presso lo stadio Aldo Campo, Ragusa- Locri, match valido come 31^ giornata di campionato Serie D- Girone I (nonché 14^ giornata di ritorno), con fischio d’inizio alle ore 15.00. In occasione di questa partita molto delicata, la società ragusana ha deciso di mettere il biglietto d’ingresso per tutti a Euro 5 (più 1 euro di prevendita) per avvicinare sempre più persone allo stadio Aldo Campo.

A livello di classifica, il Ragusa ha 31 punti, mentre il Locri ha 22 punti, per entrambe le formazioni la vittoria domani è necessaria per smuovere le rispettive posizioni.

Qui di seguito la dichiarazione di mister Alessandro Erra:

“Ad inizio settimana eravamo un po’ giu di morale, perché domenica scorsa abbiamo subito una brutta sconfitta, non parlo della prestazione bensì della dinamica, avevamo una grande opportunità per tirarci fuori in maniera quasi definitiva dalla zona play out e purtroppo non ci siamo riusciti. Da mercoledì la squadra si è tirata su, e ha capito gli errori commessi, specialmente in alcuni episodi dove c’è stata poca determinazione. Adesso la mente è proiettata allo scontro di domani, che sarà un altro scontro diritto, un match davvero delicato.

Il Locri è una squadra che ha avuto tante vicissitudini, una squadra che a livello tecnico è di buon livello, specialmente da centrocampo in su, una squadra che a mio avviso non merita la classifica attuale, in quanto ha valori ben diversi; e sta lottando per evitare l’ultima posizione in classifica.

Noi sappiamo quanto è importante la partita di domani, e ci siamo preparati bene, il nostro obiettivo è quello di riscattare la sconfitta di domenica, quindi ottenere i tre punti, non sarà semplice, ci sarà tensione, come giusto che sia. Si va verso il finale di stagione, le partite sono sempre di meno e la posta in palio è molto alta.

Mi aspetto dai miei ragazzi una prova di maturità, sotto questo profilo, è importante avere un equilibrio. Stamattina in rifinitura già si respirava un’atmosfera colma di concentrazione e consapevolezza dell’importanza della gara.

Alleno un gruppo giovane ma intelligente, e anche la città sta capendo che stiamo svolgendo un gran lavoro di squadra, specialmente adesso che dobbiamo tirare le somme e raccogliere i frutti di un’intera stagione. Solo tutti insieme possiamo raggiungere un risultato importante”.

