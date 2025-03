Il male ha un nome e va fermato…l’opinione di Rita Faletti

“A war is not started to conquer but to be able to be at war forever” (Una guerra non viene iniziata per conquistare ma per poter essere in guerra per sempre). Frase che calza a pennello alle operazioni condotte da Putin nello spazio ex-sovietico, l’“Estero vicino” come Mosca lo definisce, sul quale pende la minaccia di un potere incurante dell’indipendenza acquisita dopo lo sfaldamento dell’Unione sovietica. Frase con cui George Orwell descrisse un mondo che ancora stentiamo a riconoscere come nostro. Eppure: invasione dell’Ucraina nel 2022 con la scusa della denazificazione; proteste e cariche della polizia in Georgia dove è insanabile la spaccatura tra i cittadini e il partito di governo, il filorusso Sogno georgiano, responsabile di aver congelato fino al 2028 il processo di adesione all’Ue con l’intento di riavvicinare Tbilisi a Mosca, e imposto la legge sui cosiddetti “agenti stranieri” sul modello di quella russa che reprime il dissenso; disordini e manifestazioni in Romania dopo l’elezione del candidato di estrema destra, il filorusso Georgescu, invalidata dalla Corte costituzionale per irregolarità nei finanziamenti e giudicata “un’azione ibrida aggressiva da parte della Russia”. Sintomi di un male che ha lo stesso nome ed è da ciechi non vedere. A questo proposito, è conseguente domandarsi cosa Putin intenda quando dice: “Non abbiamo bisogno di nulla che appartiene ad altri. Ma quello che è nostro, non lo restituiremo”. Da un lato sembrerebbe voler rassicurare l’Europa che sarà lasciata in pace, dall’altro la invita a togliersi dalla testa l’idea di immischiarsi nei rapporti tra Mosca e i paesi ex sovietici. Un ritorno al passato, l’ossessione dei confini dell’Urss e la volontà di ricomporla prendendosi ciò che ritiene suo di diritto contro il diritto internazionale. Eppure, con Eltsin, la neonata Federazione russa aveva mosso alcuni passi verso il sistema internazionale liberale, accedendo al Consiglio d’Europa e accettando di sottoporsi allo scrutinio della Corte di Strasburgo (Corte EDU) e al vaglio della Corte europea dei Diritti umani. Ma le molteplici istanze di cittadini russi in tema di rispetto dei diritti costrinsero il Consiglio d’Europa a disapplicare le sentenze russe, finché, dopo il 2010, tra Strasburgo e Mosca i rapporti si esacerbarono e raggiunsero il punto di rottura quando i diritti alla libertà e all’incolumità personale dell’attivista Sergej Simovolos furono violati. L’allora capo del Cremlino Medvedev intervenne e dichiarò la supremazia del dettato interno sul diritto internazionale, ostacolo, per Putin, alla realizzazione del suo sogno di espansione imperialistica. La speranza di integrare Mosca nell’ordine liberale occidentale era tramontata e con l’annessione illegale della Crimea e l’invasione dell’Ucraina, a Mosca fu sospeso il diritto di voto nell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa. Il mondo è cambiato a vantaggio della forza contro le regole. Le prime avvisaglie della rinnovata aggressività russa si sono palesate in operazioni condotte con le tecniche del Kgb, come quella di peace-enforcement del 2008 in Georgia con il pretesto di difendere gli indipendentisti di due oblast, ma sono state sottovalutate o ribaltate nelle narrazioni a favore del Cremlino. Entro il 2030 la Russia amplierà la portata del suo esercito con 1,5 milioni di soldati in più, 7000 carri armati e 1500 jet da combattimento. Putin non ha fretta, ma non si arresta. Santo Donald gli ha promesso il disarmo totale dell’Ucraina, la neutralità di Kyiv, il veto all’ingresso nella Nato e l’allontanamento di Zelensky, il boccone indigesto ai due presidenti-autocrati, il presidente che in Italia pochi nominano per fastidio e antipatia. Uno che si è incaponito a lottare contro un nemico invincibile, il che è da dimostrare, uno responsabile dei tanti sacrifici fatti dagli italiani per pagargli le armi. Massacri, torture, stupri, un migliaio di bambini rapiti, Bucha e Mariupol, tutto dimenticato. La libertà di un Paese è su un tavolo da gioco e la parola “pace” il refrain dai significati vaghi nelle piazze dei benintenzionati. Anche Putin nomina spesso quella parola sapendo che fa presa, ma con la sicurezza che sarà lui a stabilirne il significato al tavolo dei negoziati. Chi lo ha capito, sa che di fronte alla minaccia russa più delle parole potranno le armi. E’ da questa consapevolezza che è nato il Piano “Re Arm Europe” a cui aderiscono gli Stati membri eccetto l’Ungheria. Hanno espresso apprezzamento per il progetto anche i vescovi europei uniti nella commissione delle Conferenze episcopali dell’Ue, che hanno sottolineato: niente comprensione per le ragioni del Cremlino, niente bandiere bianche da sventolare. Contro il piano la Santa Sede di cui ricordiamo l’invito rivolto a Zelensky di alzare bandiera bianca.

