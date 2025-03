Festa esterna di San Giuseppe. Una giornata di fede e tradizione nel borgo Monterosso

Domani , Domenica 23 marzo, in occasione della III Domenica di Quaresima, la comunità monterossana si prepara a celebrare con grande devozione la festa esterna del Patriarca San Giuseppe. La giornata prevede momenti di intensa spiritualità . Alle 7,30 la festa inizia con il fragoroso sparo di bombe e il suono festoso delle campane, segnando l’inizio di una giornata speciale per la comunità. Alle 8,30 la celebrazione eucaristica del mattino darà avvio ufficiale alle celebrazioni, offrendo ai fedeli un momento di preghiera e riflessione. Alle 9,30 il corpo bandistico del paese si esibirà con un giro per le vie principali, animando le strade con musiche tradizionali . Alle 10,30 ci sarà una solenne celebrazione eucaristica presieduta dal parroco don Innocenzo Mascali. Alle 11,30 si svolgerà uno dei momenti più suggestivi: l’uscita del venerato simulacro di San Giuseppe, accompagnato da una processione che attraverserà le vie principali del paese. Durante il percorso, verranno benedetti i tanti altari dedicati a San Giuseppe preparati nei vari quartieri, un’usanza che rafforza il senso di comunità e devozione. Alle 19 la giornata si concluderà con una solenne celebrazione eucaristica serale, offrendo ai partecipanti un momento di raccoglimento e ringraziamento. La festa esterna di San Giuseppe rappresenta infatti non solo un momento di grande rilevanza religiosa, ma anche un’occasione per rinsaldare i legami comunitari, riscoprire le tradizioni e vivere una giornata all’insegna della spiritualità.

