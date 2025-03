Namibia. Ha prestato giuramento la prima presidente donna

Netumbo Nandi-Ndaitwah ha fatto la storia prestando giuramento come primo presidente della Namibia che la colloca come la quinta donna di una nazione africana a ricoprire l’incarico, preceduta dai Capi di Stato di Liberia, Malawi, Etiopia e Mauritius. In rappresentanza dell’Organizzazione del Popolo dell’Africa del Sud Ovest, si era assicurata una vittoria decisiva alle elezioni dello scorso novembre, ottenendo il 58% dei voti. Nel suo discorso inaugurale, Nandi-Ndaitwah ha espresso gratitudine al popolo namibiano per la fiducia dimostrata, affermando: “Sono onorata di servire come quinto presidente donna della Namibia e di guidare questa grande nazione per i prossimi cinque anni”. Ha sottolineato l’impegno della sua amministrazione per il “buon governo” e ha invitato i funzionari pubblici a sostenere elevati standard etici, La presidente ha delineato le sue priorità, concentrandosi sul miglioramento dei servizi igienico-sanitari, affrontando le sfide abitative e portando avanti le riforme dell’istruzione. Si è impegnata a combattere la corruzione, che ha descritto come una fonte di frustrazione per i namibiani e una minaccia per la stabilità della nazione. La neopresidente ha evidenziato i piani per aumentare gli investimenti nello sviluppo delle infrastrutture, con l’obiettivo di attrarre capitali stranieri e migliorare la produttività economica. “Promuovendo la crescita economica, possiamo migliorare la qualità della vita della nostra gente”, ha affermato. Sul fronte internazionale, il presidente ha ribadito l’impegno della Namibia per la risoluzione pacifica dei conflitti. Ha riaffermato il sostegno del paese al diritto all’autodeterminazione del popolo saharawi occidentale, sottolineando l’importanza della solidarietà per raggiungere una pace duratura. Con il suo storico insediamento, Nandi-Ndaitwah intraprende un viaggio per guidare la Namibia verso un futuro di progresso e governance etica.

Di seguito le donne che hanno fatto la storia come capi di stato elette in Africa:

Ellen Johnson Sirleaf: È stata la prima donna eletta presidente in Africa, guidando la Liberia dal 2006 al 2018. Ha vinto il Premio Nobel per la Pace nel 2011 per il suo impegno nella promozione dei diritti delle donne.

Joyce Banda: Presidente del Malawi dal 2012 al 2014, ha lavorato per migliorare l’economia del suo paese.

Ameenah Gurib-Fakim: Presidente di Mauritius dal 2015 al 2018, è stata eletta per il suo contributo alla scienza e alla sostenibilità ambientale.

Sahle-Work Zewde: Presidente dell’Etiopia dal 2018 al 2024, è stata la prima donna a ricoprire questa carica nel paese, promuovendo la pace e la diplomazia.

