Rissa condominiale a Vittoria, quattro arresti convalidati e liberati con obbligo di firma

Si sono presentati sabato mattina davanti al giudice monocratico del Tribunale di Ragusa i quattro uomini maggiorenni coinvolti in una rissa a Vittoria scaturita da diverbi condominiali. Il giudice Andrea Reale ha convalidato gli arresti effettuati dai carabinieri venerdì alle 19, come richiesto dal pubblico ministero Gaetano Scollo, e. successivamente. li ha rimessi in libertà con l’obbligo di firma quotidiana presso la caserma dei carabinieri di Vittoria. I quattro erano stati inizialmente posti agli arresti domiciliari.

La rissa ha visto coinvolte due fazioni, ciascuna composta da padre e figlio. Da un lato, un uomo di sessant’anni e suo figlio di trentotto, difesi dagli avvocati Italo Alia e Giuseppe Di Stefano, e dall’altro un uomo di quarantasette anni e suo figlio di ventitré, difesi dagli avvocati Franco Vinciguerra e Teresa Vinciguerra.

Gli avvocati, dopo la convalida degli arresti, hanno richiesto i termini a difesa. L’udienza è stata aggiornata al 4 aprile. I quattro uomini hanno riportato ferite lievi durante la rissa. È stata esclusa qualsiasi responsabilità del minore presente sul luogo della rissa, nel quartiere Forcone.

L’episodio è avvenuto in via Fosse Ardeatine, all’altezza di via Firenze. Sul posto, dopo la segnalazione, sono intervenute una volante della polizia di Stato e una pattuglia dei carabinieri.

Salva