Visit Italy premia Ragusa “per il suo impegno nella valorizzazione del territorio”

“Dopo averla inserita al primo posto tra le 10 destinazioni da scoprire nel 2025, Visit Italy, community tra le più importanti per la promozione dell’Italia all’estero, ha deciso di premiare Ragusa “per il suo impegno nella valorizzazione del territorio”.

Lo scorso 14 marzo, afferma il Sindaco Peppe Cassì, in occasione della ventottesima edizione della *Borsa Mediterranea del Turismo* (BMT) di Napoli, la consegna del riconoscimento.

La nascita del portale ragusawelcome.com; una forte sinergia con Osservatorio del Turismo, associazioni territoriali e Comuni Iblei; un corposo programma di partecipazione alle fiere internazionali, tornando su mercati tradizionali e aprendoci a nuovi; una nuova cabina di regia per il coordinamento delle esperienze turistiche; la mostra “Gli Egizi e i doni del Nilo”; un programma di promozione che presto avrà tangibili novità in città e online sono alcune delle linee strategiche a cui abbiamo e stiamo lavorando.

Questo premio, conclude Cassì, rappresenta così un ulteriore stimolo per il rafforzamento della promozione della destinazione Ragusa e la crescita della nostra reputazione a livello nazionale e internazionale”.

