È istituita presso il Comune di Ragusa la figura degli “Ambasciatori della cultura e dell’enogastronomia, nel Mondo”.

A renderlo noto è l’assessore allo Sviluppo Economico Giorgio Massari.

La Rete degli Ambasciatori della città di Ragusa nel Mondo nasce per volontà dell’Amministrazione comunale e ha la finalità di valorizzare e di rendere più competitiva ed attrattiva la Città di Ragusa sotto ogni profilo, economico, industriale, finanziario, culturale, commerciale e turistico.

Il titolo di “Ambasciatore” nel mondo delle eccellenze della città viene conferito a cittadini, ragusani e non, che si distinguono per il loro amore verso Ragusa e per il loro contributo allo sviluppo e all’immagine della città.

“Ambasciatori nel mondo delle eccellenze del territorio – dichiara l’assessore Giorgio Massari – saranno pertanto i cittadini appartenenti agli ambienti più rappresentativi nei settori del lavoro, dell’impresa, della cultura, dello sport, dell’economia, della ricerca, dell’informazione, del mondo della gastronomia, del mondo accademico e sociale, delle libere professioni, dello spettacolo la cui attività professionale abbia avuto una riconosciuta valenza nazionale o internazionale, i quali avranno il compito di rappresentare e di promuovere le eccellenze eno-gastronomiche del territorio e del patrimonio artistico, architettonico e culturale che Ragusa può offrire al visitatore di tutto il mondo”.

L’iscrizione avviene in ordine cronologico di conferimento e dovrà essere controfirmata dal beneficiario per accettazione.

L’elenco dovrà indicare i dati anagrafici degli interessati e gli estremi dei provvedimenti di concessione del titolo.

“L’elenco degli Ambasciatori”, con la relativa documentazione allegata, sarà curato e custodito presso il Settore dello Sviluppo Economico del Comune di Ragusa.

La proposta di conferimento del titolo può essere presentata da chiunque ne abbia interesse, privati cittadini, enti, associazione o istituzioni inviandola tramite PEC al protocollo dell’Ente all’indirizzo: protocollo@pec.comune.ragusa.it

Lei proposte dovranno essere sottoscritte dai proponenti ed essere complete di riferimenti biografici, motivazioni e ogni altra indicazione utile alla loro valutazione da parte dell’Amministrazione comunale.

Le proposte di nomine, possono essere presentate entro il 30 settembre di ogni anno.

Il ruolo è conferito dal sindaco pro tempore o da un suo delegato, con cerimonia ufficiale, in nome e per conto della Città di Ragusa, anche con l’assegnazione di un simbolo identificativo della funzione.

Il riconoscimento di Ambasciatore non prevede alcuno specifico compenso.

Il Comune di Ragusa, in occasione di particolari ricorrenze o cerimonie ufficiali, può invitare a parteciparvi gli “Ambasciatore della Città di Ragusa nel mond” singolarmente o in modo collegiale.

Salva