Il PD di Modica parteciperà all’assemblea indetta dalla CGIL sulla riscossione

Il Partito Democratico di Modica conferma la propria presenza all’assemblea indetta dalla CGIL per affrontare la questione della riscossione dei tributi. In questa occasione, riteniamo fondamentale che vengano formulate proposte concrete e utili a ripristinare serenità per i contribuenti più deboli, ordine nella gestione della riscossione e credibilità per l’Amministrazione comunale, gravemente compromessa dal drammatico disastro finanziario e morale causato da Ignazio Abbate e dai suoi sodali.

Non è più tempo di rinvii o dichiarazioni di facciata: ai cittadini vengono richiesti pagamenti esorbitanti in tempi irragionevoli, anche per tributi risalenti a oltre dieci anni fa. È necessaria una revisione immediata delle modalità di riscossione, affinché si evitino vessazioni ingiuste nei confronti delle fasce più fragili della popolazione.

Per questo motivo, chiediamo che all’assemblea prenda parte anche il sindaco. È suo dovere istituzionale confrontarsi apertamente con i cittadini, con le organizzazioni sindacali e con tutte le forze politiche che hanno a cuore il futuro della città. Il Partito Democratico continuerà a battersi affinché la riscossione venga gestita con equità, trasparenza e rispetto per i contribuenti modicani.

