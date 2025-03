Covid, 5 anni fa le bare di Bergamo. Oggi giornata in memoria delle vittime

Cinque anni fa, il 18 marzo 2020, Bergamo divenne il simbolo della tragedia che colpì l’Italia e il mondo intero. Una lunga colonna di camion militari, circa una decina, attraversò la città silenziosa e deserta, trasportando le bare delle vittime del Covid-19. Queste immagini, che fecero il giro del mondo, divennero un simbolo potente della pandemia.

Il numero di decessi era così elevato che i forni crematori locali non erano in grado di far fronte alla situazione. Di conseguenza, i camion si diressero verso altre città italiane che si offrirono di aiutare. I dettagli di quella notte sono stati recentemente chiariti dal Comune di Bergamo: otto camion, con un totale di 73 defunti, partirono dal cimitero, diretti a Bologna, Modena e Varese.

Il 18 marzo è stato designato come Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di coronavirus, un’occasione per ricordare e onorare coloro che hanno perso la vita. Quest’anno, il quinto anniversario sarà commemorato con una serie di eventi a Bergamo.

