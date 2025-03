Iv. Scicli, giovedì consiglio comunale dedicato a criticità servizio igiene ambientale

E’ stata convocata per giovedì alle 18 la nuova seduta del consiglio comunale di Scicli. A darne comunicazione anche la consigliera comunale di Italia Viva, Marianna Buscema, che punta l’attenzione su uno dei punti più delicati, per l’intera collettività, inseriti all’ordine del giorno, vale a dire la persistenza di criticità nel servizio di igiene ambientale. Per questa ragione, in queste ore, la stessa consigliera sta raccogliendo una serie di indicazioni dai cittadini per verificare o meno la reiterazione delle criticità segnalate. “Abbiamo la necessità – spiega la consigliera Buscema – di comprendere come stiano davvero le cose e quale miglior occasione per farlo se non avviare un confronto su questo tema in seno al civico consesso, così come abbiamo fatto di recente per la questione del servizio idrico integrato. Siamo convinti che, anche con il supporto dei cittadini, si può comprendere ancora meglio se e quali variazioni di rotta si possono imprimere al servizio di igiene ambientale per rendere sempre più lo stesso rispondente alle esigenze della cittadinanza. Noi, come sempre, saremo pronti a raccogliere le varie esigenze che emergeranno per garantire delle risposte all’altezza della situazione”.

