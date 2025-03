Modica. Pugno duro contro l’abbandono dei rifiuti, 47 sanzioni dalla Polizia Locale

La Polizia Locale di Modica ha intensificato i controlli sul territorio, elevando ben 47 verbali amministrativi per abbandono di rifiuti. Un’azione decisa, volta a contrastare un fenomeno che deturpa l’ambiente e viola le disposizioni dell’ordinanza sindacale.

“L’abbandono indiscriminato di rifiuti – spiega l’assessore alle Politiche Ambientali, Samuele Cannizzaro – rappresenta un problema serio, che l’amministrazione comunale intende affrontare con fermezza. L’ordinanza sindacale in vigore stabilisce regole precise per il corretto smaltimento dei rifiuti, ma purtroppo non tutti i cittadini le rispettano”.

Gli agenti della Polizia Locale, in collaborazione con l’Ufficio Ecologia, hanno effettuato numerosi controlli, sia in centro che nelle zone periferiche, sorprendendo in flagrante i responsabili dell’abbandono dei rifiuti anche grazie ai sistemi di videosorveglianza. Le sanzioni amministrative elevate sono un chiaro segnale della determinazione dell’amministrazione nel far rispettare le regole.

“Invitiamo tutti i cittadini a collaborare- incalza il sindaco, Maria Monisteri – rispettando le disposizioni sull’igiene urbana e segnalando eventuali situazioni di abbandono di rifiuti. Solo con l’impegno di tutti sarà possibile mantenere pulito e decoroso il nostro territorio. Le sanzioni per l’abbandono di rifiuti variano a seconda della tipologia e della quantità dei rifiuti abbandonati, ma possono arrivare anche a cifre elevate. L’obiettivo non è fare cassa, ma dissuadere i cittadini dal compiere tali atti incivili”.

Mantenere pulito l’ambiente è un dovere di tutti. L’abbandono dei rifiuti non solo deturpa il paesaggio, ma rappresenta anche un rischio per la salute pubblica e per l’ambiente. La Polizia Locale continuerà a vigilare sul territorio, per garantire il rispetto delle regole e la tutela dell’ambiente.

