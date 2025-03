“La Scelta”: incontro con Sigfrido Ranucci a Modica

In un’aula gremita e vibrante di entusiasmo, si è svolto un evento di eccezionale rilevanza per la comunità modicana: la presentazione dell’ultima opera di Sigfrido Ranucci, “La scelta” organizzata da Euroform in collaborazione con Mondadori. Sigfrido Ranucci, noto per la sua carriera come giornalista d’inchiesta e conduttore della celebre trasmissione “Report” su Rai Tre, ha portato a Modica la sua immensa esperienza, frutto di trent’anni di inchieste coraggiose. La sua presenza ha stimolato riflessioni profonde su temi di grande attualità. Gli studenti e gli appassionati presenti hanno avuto l’opportunità di ascoltare storie di verità scomode e lati oscuri della nostra società, raccontati con la passione e la schiettezza che contraddistinguono il suo lavoro.

Ranucci ha saputo catturare l’attenzione del pubblico, trasformando l’evento in un’occasione di crescita e confronto. La sua abilità nel mettere in luce le ingiustizie e nel denunciare le anomalie presenti nella società ha risuonato fortemente tra i partecipanti, invitandoli a riflettere sul ruolo fondamentale che l’informazione gioca nel nostro vivere quotidiano.

foto Antonino Giurdanella

