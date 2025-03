Modica Calcio a lavoro per preparare la trasferta contro la Leonfortese

Archiviata la gara contro il Milazzo i rossoblu di Pasquale Ferrara hanno incanalato tutta la rabbia per il risultato finale e sono tornati in campo per preparare subito la sfida alla Leonfortese, cinque finali attendono il Modica Calcio prima di decretare come sarà finita la stagione.

Il gruppo ha fiducia ed è sceso in campo unito e solido, con il solo Mollica che ha lavorato a parte ma che sembra pronto a dare una mano ai compagni in vista del finale di stagione, in questo campionato di Eccellenza che ha una storia ancora tutta da scrivere.

