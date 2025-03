Eseguita l’autopsia sul 36enne modicano Peppe Giurdanella

E’ stata eseguita dal medico legale siracusano Walter Di Mauro, presso l’Ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa Ibla, l’autopsia sul corpo del modicano Peppe Giurdanella (nella foto), vittima della strada il 2 marzo scorso in Contrada Bussello ai confini dei territori tra Modica e Ragusa. Il consulente tecnico nominato dal piemme Silvia Giarrizzo, si è avvalso del supporto di Pietro Zuccarello, tossicologo forense. Come atto dovuto per eseguire l’esame autoptico è indagato per omicidio stradale il conducente dell’autocarro, anche lui modicano, 81 anni, che tramite i suoi difensori, gli avvocati Antonio Di Pasquale ed Emilio Cintolo, ha nominato il medico legale, Giuseppe Iuvara. I familiari della vittima si sono rivolti agli avvocati Giovanni Di Pasquale ed Alessandro Ingala, che a loro volta si sono affidati al medico legale, Francesco Coco. I due CTU avranno 90 giorni di tempo per le conclusioni. Ora si attende la data per i funerali. Giurdanella aveva 36 anni. Lascia la moglie e due figlie di 5 ed 8 anni. Si era scontrato con un camion mentre alla guida della sua Golf doveva raggiungere Palazzolo Acreide per assistere alla partita del Modica Calcio.

