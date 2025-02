Ragusa, Caruso denuncia: “Frequenti sbalzi di elettricità a Puntarazzi”

La consigliera comunale di Ragusa Rossana Caruso ha inviato una segnalazione agli uffici competenti di palazzo di Città per mettere in evidenza che in contrada Puntarazzi si stanno verificando frequenti sbalzi di elettricità che causano danni agli elettrodomestici e alle apparecchiature domestiche di numerosi residenti, con evidenti disagi per la comunità. “Alla luce di questa situazione – spiega la consigliera Caruso – ho chiesto di conoscere quali siano le cause di tali sbalzi di tensione e se siano già state individuate criticità nella rete elettrica della zona. Inoltre, è opportuno conoscere se l’amministrazione comunale ha già avviato verifiche o intrapreso azioni per affrontare il problema. Ritengo sia necessario attivarsi come tramite con la compagnia di distribuzione elettrica, sollecitando un intervento tempestivo e fornendo ai cittadini adeguate informazioni sui tempi e sulle modalità di risoluzione della problematica”.

