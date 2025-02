Modica: Centro storico dedicato a bambine e bambini per la festa di Carnevale!

La tradizione del Carnevale nella nostra Città, affonda le sue radici nei secoli. Oggi – ha detto l’assessore al turismo Tino Antoci – il modo migliore perché questa tradizione non si perda e si tramandi, è quello di rendere protagonisti i più piccoli. A loro saranno dedicati i momenti di festa di domenica mattina e martedì pomeriggio, giorno di Carnevale, fra musica, animazione, gonfiabili, spettacole e maschere. E Modica, con la festa di domenica mattina e martedì pomeriggio, sarà una città aperta a chiunque voglia trascorrere momenti di sana e leggera allegria.

Domenica mattina e martedì pomeriggio, colori, musica, sana e condivisa allegria – ha dichiarato l’assessore al Centro storico, Piero Armenia, saranno protagonisti nel cuore di Modica. Abbiamo deciso di chiudere al traffico in questi due momenti, il tratto che va da piazza Monumento sino ai piedi della scalinata di San Pietro. Qui, saranno i più piccoli i protagonisti del Carnevale a Modica. Il nostro centro storico vivrà l’allegria dei giorni più ‘pazzi’ dell’anno e sarà un modo bello di fare, celebrare e vivere insieme la festa”

Siamo convinti – dice l’assessore alle Politiche giovanili, Samuele Cannizzaro, che ragazze e ragazzi di Modica, giovanissimi e giovanissime, vedano nel cuore della nostra Città il punto di ritrovo ideale per stare insieme. Ecco perché, come amministrazione, abbiamo scelto di concentrare in questo tratto del corso Umberto che va da piazza Monumento alla chiesa di San Pietro, gli eventi di Carnevale. L’aggregazione – conclude Cannizzaro – è l’elemento caratterizzante delle generazioni del domani a Modica e la festa del Carnevale è uno dei momenti più belli per sincerarlo”

Salva