10eLotto: in Sicilia premi per 81mila euro. C’è Ispica

Esulta la Sicilia grazie al 10eLotto. Nel concorso di giovedì 27 febbraio, come riporta Agipronews, i premi principali hanno raggiunto gli 81mila euro. Il premio più alto del concorso è stato centrato a Milazzo, in provincia di Messina: 40mila euro grazie a una vincita Extra in un punto vendita della Strada Statale 113. A questi si aggiungono 20mila euro a Giarre, provincia di Catania, con un 9 presso l’esercizio di Viale dello Jonio, e 21mila euro a Ispica, grazie a un 9 presso un punto vendita della Strada Statale 115. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 23,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 662,3 milioni di euro da inizio anno.

