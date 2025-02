Basket. Virtus Ragusa, contro Saronno vietato sbagliare

Il campionato non lascia neppure il tempo di digerire le delusioni più cocenti, come la sconfitta di mercoledì con Fidenza, che ti ributta subito in campo, senza alcun tatto, per un match da dentro o fuori. Sabato, a un orario insolito (le 13), è in programma la 31.ma giornata della Serie B Old Wild West contro Saronno: la Virtus Ragusa di basket si gioca una fetta importante di una stagione fin qui avara di sorrisi, dove le prestazioni coraggiose della squadra si sono infrante sugli arrivi al fotofinish. La gara d’andata ne è stato l’emblema: sconfitta all’overtime (88-89) dopo una rimonta entusiasmante negli ultimi due quarti. Sarà il primo di numerosi match persi da Ragusa in volata (contro Capo d’Orlando, Faenza, l’Andrea Costa Imola e la Fulgor, due giorni fa, i più esemplificativi).

Con la Robur, a Castellanza, non ci saranno più margini d’errore, anche se in termini aritmetici le possibilità di rimonta esistono. Le squadre, a otto giornate dalla fine della regular season, sono separate da due punti in classifica (Saronno 12, Ragusa 10) e condividono un periodo disgraziato in termini di risultati: la Az Pneumatica viene da sette sconfitta di fila, la Virtus da sei. Ragusa giocherà tre delle prossime quattro gare in casa (c’è anche il recupero del derby con Agrigento il 12 marzo), la Robur ha appena aggiunto Fioravanti al roster ma ha dovuto rinunciare a Maspero e Giulietti nell’ultima gara infrasettimanale con Treviglio. Ci sono pochi margini di errore, soprattutto per la Virtus: una vittoria significherebbe l’aggancio alla zona play-out, farlo di almeno due punti permetterebbe di ribaltare anche la differenza canestri.

La squadra ha mostrato qualche segnale di ripresa, caratterialmente parlando, nell’ultima prestazione casalinga contro Fidenza, anche se aver ribaltato il risultato negli ultimi minuti (con le triple di Bertocco e Kosic) non è bastato a vincere la resistenza degli ospiti. Saronno rappresenta un turning point, un possibile punto di svolta. La partita sarà arbitrata dai signori Calella di Bologna e Alessi di Lugo (Ravenna) e sarà trasmessa in diretta streaming sul sito e sull’App di LNP Pass per gli abbonati.

Salva