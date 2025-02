Basket. La Passalacqua Ragusa in trasferta a Udine per affrontare la capolista

Dopo l’ultimo allenamento mattutino di rifinitura del venerdì mattina, le ragazze della Passalacqua Ragusa sono in partenza alla volta del Friuli Venezia Giulia dove domani, sabato 1 marzo alle 15.00 per l’ottavo turno del girone di ritorno del campionato di basket femminile serie A2 Lbf Techfind, XXI giornata, affronteranno la Delser APU Udine.

Per Ragusa una striscia positiva maturata con le vittorie contro Civitanova, Umbertide, Trieste, Vicenza e Rovigo; per Udine, tre sconfitte consecutive inflitte da Rovigo, Umbertide e Mantova.

“Non sarà nemmeno questa una partita semplice; andiamo a giocare contro la prima della classe. Sappiamo bene che pur venendo da un periodo non positivo – dice la coach di Passalacqua Ragusa, Mara Buzzanca -, Udine è rimasta sempre compatta e unita. E’un gruppo consolidato che lavora da anni insieme, a parte gli innesti di Giannolla e Obouh Fegue. Sarà un match intenso e la spunterà la squadra che riuscirà a commettere meno errori. Noi abbiamo una striscia di vittorie importanti, abbiamo acquistato molta fiducia in questo ultimo periodo e siamo consapevoli del nostro valore e della squadra che andremo a incontrare”.

Il binomio Bovenzi-Giannolla – quest’ultima seconda realizzatrice del girone dietro ad Amaiquen Siciliano – ha fatto vedere ottime cosa nella partita di andata a Ragusa. “Giannolla la conosciamo tutti, è una giocatrice esperta di questo campionato, atleta formidabile e sta facendo un ottima stagione, come Bovenzi. Saranno delle sorvegliate speciali” conclude la coach di Ragusa.

Una classifica che si è accorciata e che al momento vede in testa a pari punti Mantova, Matelica e Udine, (15 vinte e 5 perse) a 30 punti, seguite da Treviso e Roseto a 28 punti e Ragusa a 25 (per i tre punti di penalizzazione ad avvio stagione) gruppetto che ha conquistato 14 vittorie e 6 sconfitte.

Nel confronto statistico:

Passalacqua Ragusa: 1304 punti realizzati (subìti 1160) con il 41% da 2 (380/918) e una percentuale di realizzazione da 3 del 28% (108/382); ha un 64 per cento ai liberi (220/345), 847 rimbalzi (268 in attacco) e 274 assist e 296 palle perse contro 197 recuperate. In classifica 25 punti (14 vinte, 6 perse)

Delser Apu Udine : 1268 punti realizzati (subiti 1178) tirando da 2 con il 40% (333/838) e da 3 con il 28% (109/388); ha un 75 per cento ai liberi (275/365), 841 rimbalzi (230 in attacco) e 266 assist e 317 palle perse contro 163 recuperate. In classifica 30 punti (15 vinte, 5 perse)

L’incontro verrà arbitrato dai signori Stefano Gallo e Helmi Tognazzo entrambi di Padova. Fischio di inizio per la palla a due alle ore 15.00

Salva