L’Asd Tots Academy in bella mostra a Raffadali

L’Asd Tots Academy Ragusa di Giovanni Rosso ancora una volta in evidenza in occasione delle manifestazioni agonistiche a cui partecipa. E’ il caso della competizione di tiro dinamico difensivo con arma corta e lunga denominata “Idpa match tier 1” che è stata ospitata, domenica scorsa, al poligono di tiro Rapid fire di Raffadali, in provincia di Agrigento. La competizione è stata organizzata dall’Asd Kerkent di Agrigento e ha visto in lizza oltre cinquanta tiratori che si sono contesi i podi delle varie categorie previste dal regolamento internazionale Idpa. Nel contesto di una kermesse così agguerrita, gli atleti di Giovanni Rosso si sono messi in bella evidenza, dando prova di essere cresciuti. Circostanza che lascia ben sperare in vista del futuro. Infatti, sono stati tre i podi conquistati dalla squadra ragusana nella categoria arma corta Ssp. In particolare, è arrivato il secondo posto nella categoria Mm (Marksman) per lo stesso Giovanni Rosso, terzo posto nella categoria Ss (Sharpshooter) per Filippo Malandrino e un altro terzo posto nella categoria Nv (Novice) per Biagio Iacono. Da segnalare, inoltre, come hanno concluso rispettivamente al quinto posto della Ss Giovanni Di Bona, oltre al quarto e sesto posto della Mm per Salvatore Iacono e Giuseppe Destro Pastizzaro. Infine, altri piazzamenti comunque degni di menzione, dal quarto al dodicesimo posto nella Nv, per Francesco Iurato, Salvatore Di Bona, Roberto Briffi, Carmelo Di Bona, Giovanni Mulè, Stefano Greco, Antonio Mare, Damiano Cicero e Ivan Dinatale. “Sono assolutamente soddisfatto per questi importanti risultati – commenta il coach Giovanni Rosso, tra l’altro tecnico sportivo e formatore nazionale Csen – che raccoglie i frutti di un intenso lavoro formativo e di addestramento che prosegue da più di vent’anni. La nostra attività, non ci sono dubbi, è sempre di più incentrata a fare conoscere questa disciplina sportiva. E devo dire che l’attenzione continua a essere crescente. E questo non può che farci piacere. Anche perché l’impegno profuso, alla fine, sta pagando”. Il prossimo appuntamento agonistico sarà a Castelvetrano nel mese di marzo. E’ previsto l’esordio di nuove leve della Tots Academy che conta circa quaranta atleti agonisti. “Ci stiamo già preparando, dunque, in vista della nuova gara – continua Giovanni Rosso – e posso affermare sin da ora che cercheremo di eguagliare, e perché no superare, i risultati ottenuti a Raffadali. Ci sono le condizioni affinché ciò possa accadere”.

