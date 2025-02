Csen. Ragusa ha ospitato il torneo sportivo “Tigre d’inverno”

La città di Ragusa ha ospitato il torneo interregionale di arti marziali cinesi e sport da combattimento, sponsorizzato nel calendario degli eventi e patrocinato dal Comune capoluogo. La kermesse sportiva, promossa dall’associazione Arti d’Oriente Asd in collaborazione con il Csen provinciale di Ragusa presieduto da Sergio Cassisi e il settore Wushu kung fu e sanda dello stesso eps, di cui è responsabile il maestro Davide Migliorisi, si è tenuta nella struttura sportiva Pappalardo di via Aldo Moro. Il torneo sportivo Tigre d’Inverno, giunto alla sua terza edizione, organizzato per promuovere e diffondere le discipline del kung fu cinese, ha messo in evidenza il wushu kung fu tradizionale e moderno e le armi cinesi attraverso le performance delle forme (taolu) e delle specialità di combattimento dal tuishou sia a piedi fissi che mobili, al sanda light, sino ad arrivare alle prove demo fight per i più piccoli. L’evento sportivo, diretto con perizia dal maestro Davide Migliorisi, è stato reso possibile grazie alla collaborazione di uno staff consolidato di arbitri, responsabili tecnici e genitori degli allievi della scuola Arti d’Oriente Asd, nonché grazie alla sinergia di intenti con il Comune di Ragusa e l’assessorato allo sport retto da Simone Digrandi.

Ancora una volta la scuola di kung fu tradizionale Arti d’Oriente Asd Itka di Ragusa rappresenta un’importante realtà per le pratica delle arti marziali cinesi nella provincia di Ragusa, con il maestro Migliorisi che, lo ricordiamo, ha portato le arti marziali cinesi nella provincia iblea nei primi degli anni ’90 con grande orgoglio di tutta la comunità e degli appassionati del settore. In tutto questo periodo, la scuola ha consolidato in parallelo il settore degli sport da combattimento (sanda, Mma, pugilato, tuishou, grappling, Bjj no gi, lotta) per dare la possibilità ai giovani di sperimentare la propria carriera sportiva attraverso esperienze trasversali.

Il torneo di domenica scorsa ha visto la presenza di oltre 150 atleti appartenenti a cinque società sportive dell’isola, accompagnati da un pubblico caloroso e presente per tutta la durata dell’evento, caratterizzato da un clima armonioso, rispettoso, dove sono prevalse le relazioni e la professionalità dei referenti, arbitri e maestri che hanno accompagnato le scuole presenti. L’evento, a cui hanno partecipato le scuole di arti marziali cinesi e sport da combattimento provenienti da tutta la Sicilia, è stato pensato non solo per mettere in risalto le discipline connesse al mondo del wushu, ma anche per regalare una giornata di sano sport all’intera comunità iblea. La scuola Arti d’Oriente Asd ha chiuso le attività del torneo con i seguenti podi: 15 primi posti, 6 secondi posti, 4 terzi posti, 9 demo pari merito. “Complimenti al maestro Migliorisi – afferma il presidente provinciale Csen Ragusa, Sergio Cassisi – perché è stata una edizione davvero ricca e intensa sul profilo agonistico. Ancora una volta le arti marziali e gli sport da combattimento hanno dato spettacolo e, soprattutto, sono riusciti a coinvolgere in gran numero gli appassionati”.

