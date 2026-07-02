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Politica | Ragusa

Ragusa. Si apre al Libero Consorzio la nuova fase di concertazione sul Parco degli Iblei

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Ragusa, 02 luglio 2026 – Si è aperta al Libero Consorzio Comunale di Ragusa la nuova fase di concertazione sul Parco degli Iblei, a seguito della recente sentenza del TAR che impone alle amministrazioni competenti di completare entro 180 giorni il procedimento istitutivo del Parco.
Oggi pomeriggio la Presidente Maria Rita Schembari ha convocato un incontro con gli amministratori dei territori tutti, in particolare Ragusa, Modica ed i tre Comuni montani, oltre alla deputazione regionale.
“L’obiettivo è fare sintesi in un documento unitario, coinvolgendo anche i territori di Siracusa e Catania, da inviare entro due settimane all’Assessorato Regionale all’Ambiente chiedendo anche un incontro”, dichiara la Presidente Maria Rita Schembari.
Lunedì 6 luglio è in programma un confronto con le associazioni di categoria e i portatori di interesse.

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