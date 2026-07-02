  • 3 Luglio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 3 Luglio 2026 -
Modica | Sport

Il centrocampo del Modica Calcio accoglie Arsenijevic: visione di gioco, forza fisica e duttilità

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 02 Luglio 2026 – Lo avevamo anticipato 15 giorni fa, ora è ufficiale. Il Modica Calcio  annuncia l’arrivo di Uros Arsenijevic, nuovo centrocampista rossoblù in vista della stagione 2026/2027 nel campionato di Serie D.

Serbo, classe 2002, Arsenijevic è un centrocampista moderno capace di coniugare forza fisica, qualità tecniche e visione di gioco. Si tratta di un ulteriore tassello di spessore per la mediana rossoblù, che continua a prendere forma e a rinforzarsi dopo il recente arrivo di Sergio Garufi.

Il nuovo acquisto vanta già una solida esperienza nel campionato di Serie D, dove ha militato nel girone E con la maglia dell’Orvietana. Nel suo percorso nel calcio italiano ha inoltre indossato le casacche di Sondrio e Sammaurese, maturando un bagaglio di esperienza importante nonostante la giovane età.

I dirigenti Mattia Pitino e Luca Gugliotta mettono così a disposizione di mister Filippo Raciti un calciatore duttile e affidabile, capace di ricoprire praticamente tutti i ruoli del centrocampo, muovendosi con efficacia dalla mediana fino alla trequarti. Le sue caratteristiche garantiranno qualità, intensità e nuove soluzioni tattiche nello scacchiere dell’allenatore, nel corso di una stagione che si preannuncia ricca di sfide stimolanti.

 ni tattiche nello scacchiere dell’allenatore, nel corso di una stagione che si preannuncia ricca di sfide stimolanti.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube