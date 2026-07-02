Il centrocampo del Modica Calcio accoglie Arsenijevic: visione di gioco, forza fisica e duttilità

MODICA, 02 Luglio 2026 – Lo avevamo anticipato 15 giorni fa, ora è ufficiale. Il Modica Calcio annuncia l’arrivo di Uros Arsenijevic, nuovo centrocampista rossoblù in vista della stagione 2026/2027 nel campionato di Serie D.

Serbo, classe 2002, Arsenijevic è un centrocampista moderno capace di coniugare forza fisica, qualità tecniche e visione di gioco. Si tratta di un ulteriore tassello di spessore per la mediana rossoblù, che continua a prendere forma e a rinforzarsi dopo il recente arrivo di Sergio Garufi.

Il nuovo acquisto vanta già una solida esperienza nel campionato di Serie D, dove ha militato nel girone E con la maglia dell’Orvietana. Nel suo percorso nel calcio italiano ha inoltre indossato le casacche di Sondrio e Sammaurese, maturando un bagaglio di esperienza importante nonostante la giovane età.

I dirigenti Mattia Pitino e Luca Gugliotta mettono così a disposizione di mister Filippo Raciti un calciatore duttile e affidabile, capace di ricoprire praticamente tutti i ruoli del centrocampo, muovendosi con efficacia dalla mediana fino alla trequarti. Le sue caratteristiche garantiranno qualità, intensità e nuove soluzioni tattiche nello scacchiere dell’allenatore, nel corso di una stagione che si preannuncia ricca di sfide stimolanti.

ni tattiche nello scacchiere dell’allenatore, nel corso di una stagione che si preannuncia ricca di sfide stimolanti.

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