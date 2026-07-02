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Ragusa | Sanità

Il Centro Autismo dell’ASP di Ragusa si trasferisce temporaneamente nei locali di via Berlinguer

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Ragusa, 02 luglio 2026 – Da lunedì 6 luglio il Centro diagnosi e trattamento intensivo precoce per i disturbi dello spettro autistico dell’ASP di Ragusa sarà trasferito temporaneamente nei locali comunali di via Berlinguer, concessi dal Comune di Ragusa in comodato d’uso gratuito. Per quella data, alle ore 10, è in programma una visita del Direttore generale Giuseppe Drago, e del sindaco di Ragusa, Giuseppe Cassì.
Il trasferimento, coordinato dal Direttore del Dipartimento di Salute mentale, Pino Morando, si inserisce nel quadro dell’avvio dei lavori di riqualificazione dell’ex RSA di piazza Igea, sede attuale del Centro, dove sono previsti interventi di consolidamento antisismico finanziati dalla Protezione civile regionale.
La nuova collocazione è prevista dalla convenzione di comodato d’uso gratuito sottoscritta tra ASP e Comune, valida fino al 31 dicembre 2027, e consentirà di garantire la continuità delle attività e dei percorsi assistenziali rivolti alle persone con disturbo dello spettro autistico e alle loro famiglie durante l’intera fase dei lavori.
L’Azienda sanitaria ringrazia il Comune per la collaborazione istituzionale e per la disponibilità dei locali, che permetteranno di assicurare la prosecuzione di un servizio di particolare valore sanitario e sociale, mantenendo adeguati standard di accoglienza e assistenza.

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