Polizia. Francesco Postorino nuovo dirigente della Squadra Mobile di Ragusa

RAGUSA, 02 Luglio 2026 – Cambio della guardia al vertice della Squadra Mobile della Questura di Ragusa. Francesco Postorino è il nuovo dirigente dell’ufficio investigativo ibleo, succedendo al Vice Questore Andrea Monaco, trasferito alla Questura di Siracusa.

Il nuovo funzionario, trentatreenne originario di Reggio Calabria, vanta un solido percorso accademico e professionale. Ha conseguito la laurea magistrale in giurisprudenza e il Master di II livello in “Management degli enti locali e delle aziende pubbliche e private” presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria, specializzandosi successivamente con un ulteriore Master di II livello in “Diritto, organizzazione e gestione della sicurezza” alla Sapienza di Roma.

Dopo aver superato il concorso pubblico, ha frequentato il 108° corso di formazione per Commissari della Polizia di Stato presso la Scuola Superiore di Polizia di Roma. Al termine del ciclo di studi è stato assegnato alla Questura di Genova, dove ha maturato una significativa esperienza sul campo: ha ricoperto inizialmente il ruolo di funzionario addetto e poi di vice dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, per poi assumere la guida del Commissariato di Pubblica Sicurezza “Foce-Sturla”.

Dal 2023 ha guidato la Squadra Mobile della Questura di Imperia, dove ha condotto numerose e importanti attività d’indagine. Tra i principali ambiti d’intervento spiccano il contrasto all’immigrazione clandestina e al narcotraffico, insieme a mirate operazioni finalizzate alla repressione del crimine diffuso e alla tutela delle fasce deboli.

Salva