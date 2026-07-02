Santa Croce Camerina, sicurezza: in Questura a Ragusa tavolo tecnico per il coordinamento dei controlli sul territorio

Santa Croce Camerina, 02 luglio 2026 – Si è svolto oggi, presso la Questura di Ragusa, il tavolo tecnico operativo convocato dal Questore, Salvatore Fazzino, finalizzato alla pianificazione degli interventi e dei servizi straordinari di controllo del territorio nel comune di Santa Croce Camerina.

L’incontro fa seguito a quanto definito nei giorni scorsi, in Prefettura, in sede di Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto da S.E. Tania Giallongo, e rappresenta un ulteriore passaggio operativo volto a rafforzare le attività di prevenzione e vigilanza attraverso una programmazione condivisa e un coordinamento strutturato tra tutte le forze istituzionali competenti.

Al tavolo hanno preso parte, oltre al Questore, il sindaco di Santa Croce Camerina, Peppe Dimartino, i vertici provinciali delle Forze dell’Ordine e il Comandante della Polizia Locale. Nel corso della riunione sono state definite le linee organizzative dei servizi straordinari che saranno avviati a breve sul territorio comunale, con l’obiettivo di garantire un presidio più capillare e un incremento delle attività di controllo.

Il piano operativo prevede un rafforzamento della presenza delle forze dell’ordine e una maggiore integrazione delle attività di vigilanza, nell’ottica di una strategia coordinata finalizzata alla tutela della sicurezza urbana e al contrasto di eventuali criticità.

“Ringrazio il Questore, dottor Salvatore Fazzino, per la sensibilità istituzionale e la tempestiva risposta alle esigenze rappresentate dall’Amministrazione comunale. Il lavoro sinergico tra le istituzioni conferma l’attenzione concreta verso il nostro territorio e consentirà l’avvio, in tempi brevi, di un programma strutturato di controlli straordinari a beneficio della sicurezza dei cittadini”, ha dichiarato il sindaco Peppe Dimartino.

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