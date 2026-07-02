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Attualità | Ispica

Da Ispica a Shanghai, il sogno di Marta parte con Intercultura

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Ragusa, 02 luglio 2026 – Il quarto anno di liceo trascorso in Cina con Intercultura, la scoperta di una cultura sentita fin da subito come familiare, l’impegno nello studio e una passione coltivata con costanza. È anche grazie a questa esperienza con Intercultura, partita dal Centro locale di Ragusa, che Marta Gradanti, studentessa del Liceo scientifico dell’Istituto “Gaetano Curcio” di Ispica, si prepara per iniziare, a settembre, il corso di Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery alla prestigiosa Fudan University di Shanghai, una delle università più autorevoli della Cina e del mondo.

Marta, che ha appena concluso il percorso liceale, ha trascorso il quarto anno di liceo in Cina grazie ai programmi di mobilità internazionale di Intercultura, seguita dal Centro locale di Ragusa. Un’esperienza che le ha permesso non solo di perfezionare la conoscenza della lingua cinese, ma soprattutto di vivere in prima persona una realtà culturale che da tempo la affascinava.

Intercultura, il primo passo verso Shanghai

Marta ha sempre studiato cinese da autodidatta e grazie all’anno in Cina con Intercultura ha potuto migliorare la lingua e conoscere da vicino una cultura che sente molto vicina. L’anno trascorso a Shanghai ha rappresentato una tappa decisiva del suo percorso personale e accademico. Al rientro in Italia, Marta ha continuato a distinguersi per gli ottimi risultati scolastici e per la partecipazione a numerose competizioni nazionali nelle discipline scientifiche.

Tra i traguardi più recenti c’è la qualificazione alla finale nazionale dei Giochi della Chimica, ottenuta dopo il quarto posto alle selezioni regionali e il ventunesimo posto nella graduatoria nazionale. Un riconoscimento che conferma il talento e la preparazione della studentessa, protagonista in passato anche di altre competizioni dedicate all’astronomia e ad altre discipline STEM.

L’esperienza internazionale vissuta con Intercultura ha contribuito in modo determinante a consolidare il progetto di vita di Marta. Per accedere alla Fudan University ha infatti affrontato un impegnativo processo di selezione completamente in lingua inglese, forte anche delle competenze linguistiche e interculturali maturate durante il soggiorno in Cina con Intercultura.

Da Ragusa al mondo con Intercultura

La storia di Marta testimonia come un’esperienza di mobilità internazionale possa trasformarsi in un’opportunità concreta di crescita personale, orientamento e realizzazione dei propri obiettivi. Attraverso il lavoro dei volontari del Centro Locale di Ragusa, Intercultura continua a offrire ai giovani del territorio occasioni per sviluppare competenze linguistiche, interculturali e relazionali che diventano un valore aggiunto nel percorso di studio e nella costruzione del proprio futuro.

Quest’anno, dalla provincia di Ragusa, partiranno 7 studenti per altrettante destinazioni nel mondo. A scoprire potenzialità e occasioni per costruire un futuro brillante come si annuncia quello di Marta.

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