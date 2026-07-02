FUA Ragusa: incontro operativo per l’avvio degli appalti di tre importanti opere strategiche per Scicli

Scicli, 02 luglio 2026 – L’Amministrazione comunale di Scicli esprime soddisfazione per l’esito della riunione operativa svoltasi ieri con il dirigente responsabile della FUA Ragusa, dott. Giovanni Licitra, e i suoi collaboratori, alla presenza degli uffici comunali competenti.

L’incontro è servito a definire il cronoprogramma e le attività necessarie affinché, entro il mese di settembre possano essere completate tutte le procedure propedeutiche all’appalto di tre importanti interventi finanziati dalla FUA:

la realizzazione del Parco Urbano di San Nicolò; la riqualificazione del lungomare di Donnalucata e di via Luigi Pirandello, con interventi di mobilità dolce e valorizzazione dell’area; l’acquisto di autobus elettrici con la realizzazione delle relative infrastrutture di ricarica.

Si tratta di investimenti complessivi pari a oltre 5,1 milioni di euro, destinati a migliorare la qualità della vita dei cittadini, la mobilità sostenibile, il decoro urbano e la fruizione degli spazi pubblici.

L’Amministrazione comunale guarda con fiducia al lavoro dei propri uffici, chiamati nelle prossime settimane a completare gli ultimi adempimenti amministrativi per consentire la pubblicazione delle gare d’appalto già nel corso del mese di agosto, così da rispettare pienamente il cronoprogramma concordato con la FUA Ragusa.

«È stato un incontro estremamente positivo e concreto – dichiara l’Amministrazione comunale –. Abbiamo verificato, insieme ai responsabili della FUA, lo stato di avanzamento delle procedure e definito le ultime attività da portare a termine. Ringraziamo il dott. Licitra e il suo staff per la costante collaborazione e siamo certi che, grazie all’impegno dei nostri uffici, riusciremo a raggiungere questo importante obiettivo nei tempi previsti. Parliamo di opere strategiche che cambieranno il volto della città, rendendola più moderna, sostenibile e vivibile».

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