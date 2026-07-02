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Cronaca | Ragusa

Ragusa. Controlli aprile-giugno contro l’abbandono dei rifiuti

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Ragusa, 02 luglio 2026 – “Telecamere, nuove fototrappole, appostamenti e accertamenti dell’apposita Unità Operativa Ambientale della Polizia Locale. La lotta all’inciviltà è un’azione – afferma il sindaco, Peppe Cassì – che portiamo avanti in maniera costante: da una parte migliorando il servizio di raccolta rifiuti con l’entrata in vigore del nuovo capitolato nelle prossime settimane , dall’altra con i controlli della Polizia Locale in collaborazione con l’Ufficio Ambiente. I dati dei controlli da aprile a giugno parlano di 74 verbali e 6 persone deferite all’Autorità Giudiziaria. Le foto ancora più eloquenti.
A tutto questo si aggiunge la collaborazione della stragrande maggioranza di cittadini perbene: col le segnalazioni, con l’impegno a differenziare e conferire sempre meglio già dentro il proprio condominio, a utilizzare come si deve i cestini stradali, tutti abbiamo non tanto il dovere, ma il diritto a collaborare a una Ragusa sempre migliore.”

“Il messaggio è semplice – prosegue l’assessore alla Polizia Locale, Giovanni Gurrieri – c’è tanto da fare ma non ci fermeremo. I controlli proseguiranno con determinazione, così come l’utilizzo delle foto-trappole e di tutti gli strumenti a disposizione per contrastare questi comportamenti incivili. Desidero rivolgere un sincero ringraziamento agli agenti di Ragusa, che con professionalità, impegno e dedizione svolgono ogni giorno un lavoro prezioso. Ragusa merita rispetto. Lo dobbiamo ai cittadini che ogni giorno rispettano le regole e si prendono cura della propria città. Chi la ama la protegge. Chi la sporca ne risponde.”

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