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Assunzioni in banca in Sicilia. La BCC dei Castelli e degli Iblei avvia una selezione pubblica

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02 Luglio 2026 – La Banca di Credito Cooperativo “Dei Castelli e degli Iblei”, che ha sede a Mazzarino e sette sportelli in provincia di Caltanissetta, Ragusa e Catania, ha pubblicato un avviso per assumere dipendenti, con profilo giuridico e/o economico, da inserire nel proprio organico.

Possono presentare candidatura i giovani in possesso di laurea magistrale o specialistica, con il punteggio minimo di 100/110 in discipline giuridiche e/o economiche. I candidati devono avere anche un’adeguata conoscenza della normativa di settore bancario e finanziario, capacità di analisi, precisione e attitudine al lavoro in team, buona conoscenza degli strumenti informatici di base, requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente. Costituirà titolo preferenziale aver maturato esperienza in ambito bancario, finanziario o del credito.

La selezione avverrà sulla base della valutazione dei titoli e di colloqui, secondo le modalità stabilite dalla Banca.

Gli interessati potranno presentare la propria candidatura compilando il form, presente sulla pagina internet della banca https://www.bccdeicastelliedegliiblei.it/news/cresci-con-noi-opportunita-professionali-in-bcc-dei-castelli-e-degli-iblei e allegando il proprio curriculum vitae sottoscritto.

La proceduta di selezione avviata dalla BCC degli Iblei si inserisce nell’ambito di un percorso che, nell’ultimo anno, ha avviato un rafforzamento della propria presenza nella Sicilia sud orientale. Quattro mesi fa è stata inaugurata la nuova filiale di Comiso.

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