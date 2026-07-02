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Cronaca | News in primo piano | Pozzallo

Incidente a Pozzallo, centauro investito e lasciato a terra: è caccia al pirata della strada

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POZZALLO, 02 Luglio 2026 – Un grave sinistro stradale si è verificato nella tarda serata di mercoledì a Pozzallo, dove un motociclista di trentadue anni è rimasto ferito a seguito di un violento impatto. L’episodio, che ha contorni ancora da chiarire, ha fatto scattare l’allarme intorno alle ventitré lungo la carreggiata all’altezza del cimitero cittadino, nei pressi dello svincolo che conduce verso Ispica.

Secondo una prima e parziale ricostruzione della dinamica, il giovane stava facendo rientro presso la propria abitazione a bordo della sua moto quando, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe stato improvvisamente urtato da un’autovettura di passaggio. Il conducente dell’auto, anziché fermarsi per sincerarsi delle condizioni del centauro e richiedere l’intervento delle autorità, ha accelerato la marcia allontanandosi rapidamente dal luogo del sinistro senza prestare il dovuto soccorso.

A causa del violento impatto, il trentaduenne è stato sbalzato dalla sella finendo rovinosamente sull’asfalto. Rimasto a terra dolorante per diversi minuti e impossibilitato a muoversi, il giovane è riuscito comunque a mantenere la lucidità necessaria per afferrare il telefono e allertare i soccorsi.

Sul posto è giunta tempestivamente un’ambulanza del 118. I sanitari hanno prestato le prime cure d’emergenza sul posto e, valutata l’entità dei traumi riportati, hanno disposto il trasferimento immediato del ferito al Pronto Soccorso dell’ospedale Maggiore di Modica. I rilievi planimetrici e le indagini per identificare il pirata della strada sono affidati ai Carabinieri della Stazione di Pozzallo, che stanno vagliando ogni elemento utile e l’eventuale presenza di telecamere di videosorveglianza nella zona.

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