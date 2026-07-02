Svolta epocale per i CPI della provincia di Ragusa

Palermo, 02 luglio 2026 – Una svolta epocale e concreta per le politiche attive del lavoro nella provincia di Ragusa. L’Onorevole Ignazio Abbate, al termine di un incontro avuto oggi con il responsabile CPI di Ragusa, Dott. Giovanni Vindigni, ha annunciato il completamento di un iter strategico fondamentale: l’attuazione degli interventi infrastrutturali da parte del Dipartimento Lavoro della Regione Siciliana, nell’ambito dell’importante Investimento M5C1.1 del PNRR dedicato al “Potenziamento dei Centri per l’Impiego”. Nello specifico si tratta dell’acquisizione delle proprietà immobiliari destinate a diventare le nuove sedi dei servizi all’impiego del territorio. Per la sede del Centro per l’Impiego di Ragusa l’importo dell’investimento ammonta a complessivi € 1.195.220,87, mentre per l’acquisto della struttura destinata al Centro per l’Impiego di Vittoria l’operazione si è conclusa per un importo di € 870.357,66. “Questo traguardo storico porta la firma di una governance d’eccellenza. A cominciare dall’Assessore Nuccia Albano e dal Direttore generale del Dipartimento Lavoro, dott. Ettore Foti, che è riuscito a intercettare rapidamente queste ingenti risorse, imprimendo un’accelerazione decisiva ai progetti. Accanto a loro, un sentito ringraziamento va al dott. Giovanni Vindigni, responsabile dei CPI per la provincia di Ragusa, che ha coordinato le complesse fasi operative locali, posizionando l’area iblea come modello di efficienza in tutta la Sicilia. E naturalmente una menzione particolare agli uffici tecnici dei Comuni coinvolti per l’eccellente lavoro svolto” Il Presidente della I Commissione Affari Istituzionali ha quindi evidenziato gli straordinari vantaggi che questa operazione strutturale porta ai Comuni ospitanti e alla collettività. L’acquisto degli immobili è interamente coperto da fondi regionali e dalle risorse del PNRR mediante l’assegnazione di contributi specifici che non gravano in alcun modo sulle casse comunali. L’acquisizione permette di disporre immediatamente di immobili con caratteristiche strutturali all’avanguardia, idonei a ospitare servizi moderni e digitalizzati. Le amministrazioni comunali otterranno un risparmio strutturale permanente, evitando per il futuro il costo annuale dei canoni d’affitto precedentemente necessari per l’allocazione degli uffici. Infine viene facilitato l’accesso alle politiche attive, migliorando nettamente la qualità e la tempestività delle prestazioni erogate in favore di disoccupati, lavoratori e imprese del territorio. “A queste straordinarie acquisizioni per Ragusa e Vittoria – conclude l’Onorevole Abbate – si devono sommare i lavori di ristrutturazione, adeguamento e riqualificazione logistica per un importo di 400 mila euro che interesseranno il CPI di Modica. Oggi possiamo affermare che consegniamo ai cittadini un sistema dell’impiego solido, moderno e interamente di proprietà pubblica, capace di generare vero sviluppo sul territorio.”

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