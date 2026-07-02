Successo modicano al Premio Nazionale AVEDISCO: riconoscimento per Marinella Giannì

BOLOGNA, 02 Luglio 2026 – C’è anche un pezzo di Modica tra i protagonisti della trentesima edizione del Premio Nazionale AVEDISCO, il più prestigioso riconoscimento italiano dedicato agli incaricati alla vendita delle aziende associate. A ricevere l’importante premio sarà la modicana doc Marinella Giannì, scelta per il percorso di crescita personale e professionale costruito nel tempo e per gli straordinari risultati raggiunti nel mondo della vendita diretta con l’azienda Forever Living Products.

Il percorso di Marinella Giannì in Forever Living Products è iniziato tredici anni fa. All’epoca gestiva un’attività come parrucchiera e stava attraversando un periodo complicato della propria vita. Di fronte alle difficoltà, ha fatto una scelta coraggiosa decidendo di cambiare radicalmente e di approcciarsi al mondo del network marketing. Una svolta che le ha permesso di ritrovare stabilità e una grande libertà gestionale. Nel corso degli anni, la professionista modicana ha saputo costruire una squadra solida, raggiungendo traguardi di performance e di crescita personale di altissimo livello. Oggi, forte della sua esperienza, il suo obiettivo principale è diventato quello di accompagnare sempre più persone a credere in sé stesse e a intraprendere un nuovo percorso di vita.

L’azienda con cui Marinella Giannì ha colto questo successo, la Forever Living Products, è stata fondata nel 1978 in Arizona ed è presente in Italia dal 1999. Leader mondiale nella coltivazione, lavorazione e distribuzione dell’aloe vera, l’azienda opera oggi in oltre 140 Paesi con una gamma di prodotti che spazia dalle bevande agli integratori alimentari, fino ai cosmetici.

La cerimonia di premiazione ufficiale si svolgerà venerdì 3 luglio presso il prestigioso Hotel Savoia Regency di Bologna, nell’ambito del tradizionale evento promosso da AVEDISCO (Associazione Vendite Dirette Servizio Consumatori). A consegnare i riconoscimenti sul palco sarà il presidente dell’associazione, Giovanni Paolino.

La vendita diretta si conferma così un settore meritocratico, inclusivo e in costante evoluzione, capace di valorizzare il talento individuale e di offrire reali opportunità di crescita professionale flessibile, conciliando i tempi del lavoro con quelli della vita quotidiana. I numeri del comparto d’altronde parlano chiaro: le imprese associate AVEDISCO hanno generato nel 2025 un fatturato aggregato pari a 675 milioni di euro, coinvolgendo quasi 280.000 incaricati alle vendite, con una forte presenza di giovani tra i 25 e i 44 anni (pari al 38%) e una netta prevalenza femminile che sfiora il 70%.

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