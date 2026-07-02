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Pozzallo, fermato al controllo con un arsenale in auto: 19enne di Pachino nei guai per armi e droga

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POZZALLO, 02 Luglio 2026 – I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Modica hanno messo a segno un importante intervento nel territorio del comune di Pozzallo. I militari hanno intimato l’alt a un’autovettura con alla guida un diciannovenne residente a Pachino, in provincia di Siracusa, scoprendo una situazione di potenziale pericolo all’interno dell’abitacolo.

L’ispezione del mezzo ha, infatti, portato alla luce un vero e proprio arsenale, oltre ad una modica quantità di sostanza stupefacente. Nel dettaglio, i Carabinieri hanno rinvenuto una pistola a salve priva del previsto tappo rosso, completa di caricatore inserito con sei proiettili dello stesso tipo. La successiva perquisizione, estesa in modo approfondito a tutto l’abitacolo, ha permesso di scovare anche altre armi improprie e oggetti atti a offendere: un coltello a serramanico della lunghezza di circa venti centimetri e un tubo in ferro zincato lungo circa mezzo metro.

Addosso al giovane, inoltre, è stato trovato un grammo di hashish. Di conseguenza, il diciannovenne è stato denunciato a piede libero all’Autorità Giudiziaria Iblea per le gravi violazioni alla normativa in materia di armi e contestualmente segnalato alla Prefettura di Ragusa per il possesso della modica quantità di droga per uso personale.

Tutto il materiale illegale rinvenuto nel corso dell’operazione è stato immediatamente posto sotto sequestro. È doveroso ricordare che, in linea con le garanzie previste dall’ordinamento giuridico e il principio di presunzione di innocenza, il grado di responsabilità penale della persona indagata dovrà essere vagliato e confermato solo nelle successive fasi del procedimento giurisdizionale.

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